В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом

Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Еще 61 человек скончался от новой коронавирусной инфекции в Еще 61 человек скончался от новой коронавирусной инфекции в Москве за сутки, сообщили в столичном оперштабе.

Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2685 человек. Днем ранее сообщалось о 71 скончавшемся пациенте.

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается более шести миллионов инфицированных, 373 тысячи из них умерли.

В России число случаев заражения превысило 423 тысячи, более пяти тысяч человек скончались, почти 187 тысяч пациентов вылечились.