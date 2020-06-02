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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T00:29
https://ria.ru/20200602/1572376438.html
В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285580_0:56:2725:1589_1036x0_80_0_0_e701ea20c2a0d04964c2a407cbd07987.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом

23:35 02.06.2020 (обновлено: 00:29 03.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Еще 61 человек скончался от новой коронавирусной инфекции в Москве за сутки, сообщили в столичном оперштабе.
Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2685 человек. Днем ранее сообщалось о 71 скончавшемся пациенте.
Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более шести миллионов инфицированных, 373 тысячи из них умерли.
В России число случаев заражения превысило 423 тысячи, более пяти тысяч человек скончались, почти 187 тысяч пациентов вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМосква
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