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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T23:32
https://ria.ru/20200602/1572376327.html
В Приднестровье за сутки выявили четыре новых случая коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

В Приднестровье за сутки выявили четыре новых случая коронавируса

23:32 02.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ТИРАСПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены за сутки в Приднестровье, заразился, в том числе, семимесячный младенец, сообщил во вторник оперативный штаб непризнанной республики.
Из лабораторий пришли результаты исследованных проб, которые были отобраны у пациентов с подозрением на коронавирус. В числе инфицированных оказались 29-летняя жительница села Суклея Слободзейского района, тираспольчанин 62 лет, 10-летний мальчик из села Ташлык Григориопольского района и младенец семи месяцев из села Ново-Комиссаровка Дубоссарского района.
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Также сообщается, что успешно прошли курс лечения в различных карантинных госпиталях республики семь пациентов. Контрольное тестирование подтвердило, что они больше не являются носителями коронавируса.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 993 приднестровцев, 38 человек скончались, 580 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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