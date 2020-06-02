В Приднестровье за сутки выявили четыре новых случая коронавируса

Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены за сутки в Приднестровье, заразился, в том числе, семимесячный младенец, сообщил во вторник оперативный штаб непризнанной республики.

Из лабораторий пришли результаты исследованных проб, которые были отобраны у пациентов с подозрением на коронавирус. В числе инфицированных оказались 29-летняя жительница села Суклея Слободзейского района, тираспольчанин 62 лет, 10-летний мальчик из села Ташлык Григориопольского района и младенец семи месяцев из села Ново-Комиссаровка Дубоссарского района.

Также сообщается, что успешно прошли курс лечения в различных карантинных госпиталях республики семь пациентов. Контрольное тестирование подтвердило, что они больше не являются носителями коронавируса.

По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 993 приднестровцев, 38 человек скончались, 580 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.