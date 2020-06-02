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2020-06-02T23:28
https://ria.ru/20200602/1572376290.html
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
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РИА Новости

Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже

23:28 02.06.2020
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© SputnikПротесты в Париже 02.06.2020
Протесты в Париже 02.06.2020
© Sputnik
ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция применила слезоточивый газ для разгона несогласованной акции против полицейского насилия и расизма, которая проходит вечером во вторник в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
По информации телеканала BFMTV, участие в акции принимают около 15 тысяч человек.
Сначала люди мирно, но громко протестовали у здания суда на окраине города, а затем процессия разделилась. Часть протестующих пошла глубже в город, где уперлась в полицейский кордон, а часть стала оскорблять и провоцировать полицию, дежурившую на трамвайном кольце.
В результате полиция была вынуждена несколько раз применить слезоточивый газ, в ответ в стражей порядка бутылки и прочий мусор. Помимо этого протестующие строят баррикады из прокатных велосипедов и самокатов посреди проезжей части, а потом поджигают их. Также нарушители порядка пытаются при помощи камней и молотков разбить витрину булочной.
Утром во вторник во Франции после более чем двух месяцев простоя открылись кафе и рестораны. С началом активных беспорядков прохожие стали помогать сотрудникам кафе убирать с террас стулья, столы и стеклянную посуду, чтобы она не стала орудием борьбы.
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8111017
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ФранцияПарижВ мире
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3 июня, 01:41
ИБИван Бездомный
2230001
А кто пытается спровоцировать этих маргиналов?
3 июня, 02:16
ИБИван Бездомный
1320013
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