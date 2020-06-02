Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже

Сначала люди мирно, но громко протестовали у здания суда на окраине города, а затем процессия разделилась. Часть протестующих пошла глубже в город, где уперлась в полицейский кордон, а часть стала оскорблять и провоцировать полицию, дежурившую на трамвайном кольце.

В результате полиция была вынуждена несколько раз применить слезоточивый газ, в ответ в стражей порядка бутылки и прочий мусор. Помимо этого протестующие строят баррикады из прокатных велосипедов и самокатов посреди проезжей части, а потом поджигают их. Также нарушители порядка пытаются при помощи камней и молотков разбить витрину булочной.