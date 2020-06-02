Стала известна причина смерти 30-летнего актера из "Сумерек"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский актер Грегори Тайри Бойс и его девушка умерли от передозировки наркотиками, пишет The Hollywood Reporter.
Как рассказали изданию в коронерской службе, пара отравилась кокаином и фентанилом.
В середине мая 30-летнего Бойса и 27-летнюю Натали Адепою нашли мертвыми в его квартире в Лас-Вегасе. Как ранее сообщали в полиции, на комоде рядом с ними был обнаружен белый порошок. Офицеры не нашли признаков насильственной смерти.
Бойс стал известен после роли Тайлера Кроули в фильме "Сумерки". Кроме того, он сыграл в короткометражном фильме "Апокалипсис".