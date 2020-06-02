Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-02T23:23
https://ria.ru/20200602/1572376185.html
Стала известна причина смерти 30-летнего актера из "Сумерек"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571652878_163:0:1665:845_1036x0_80_0_0_b9ff5ad0d13eeb460aa9f0b3a5969fbc.png
РИА Новости

Стала известна причина смерти 30-летнего актера из "Сумерек"

23:21 02.06.2020 (обновлено: 23:23 02.06.2020)
4031
© Фото : Twilight Productions 2008 Грегори Тайри Бойс в фильме "Сумерки"
 Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
© Фото : Twilight Productions 2008
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский актер Грегори Тайри Бойс и его девушка умерли от передозировки наркотиками, пишет The Hollywood Reporter.
Как рассказали изданию в коронерской службе, пара отравилась кокаином и фентанилом.
В середине мая 30-летнего Бойса и 27-летнюю Натали Адепою нашли мертвыми в его квартире в Лас-Вегасе. Как ранее сообщали в полиции, на комоде рядом с ними был обнаружен белый порошок. Офицеры не нашли признаков насильственной смерти.
Бойс стал известен после роли Тайлера Кроули в фильме "Сумерки". Кроме того, он сыграл в короткометражном фильме "Апокалипсис".
121651938
Обсудить 4
КультураЛас-ВегасСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Электронное табло с символикой евро и доллара
Курс рубля вырос вслед за ценами на нефть
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Немецкая газета нашла в кораблях Маска заимствование у русских
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
Смартфоны компании Apple
Очередное обновление сломало iPhone и iPad
Стоп-кадр видео клипа Мандаринка исполнителей Ольги Бузовой и Давида Манукяна
Парень Бузовой похвастался миллионными покупками после открытия магазинов
Хозяин русского ресторана показал обстановку около заведения
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
В США хозяин русского ресторана защитил его от погромщиков
Протесты в Париже 02.06.2020
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19
04:27Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
04:23Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Лента новостейМолния