Из больницы в Коммунарке за три месяца выписали 85 процентов пациентов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выписаны уже 85% пациентов из числа поступивших за три месяца в больницу в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.
"Поступило за это время 3549 пациентов, выписано 3014 (85%), переведено другие стационары 12 (0,4%), самовольно покинули стационар - девять (0,3%), умерло всего 170 (общая летальность 5,6%), состоит 344. Лечение в ОРИТ проводилось 590 пациентам (16,6%), ИВЛ - 215 (6,1%)", - написал он на своей странице в Facebook.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.