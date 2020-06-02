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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T23:28
https://ria.ru/20200602/1572376159.html
Из больницы в Коммунарке за три месяца выписали 85 процентов пациентов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568863671_0:86:1658:1018_1036x0_80_0_0_b75d4e984405149639da4a75cd100d65.jpg
РИА Новости

Из больницы в Коммунарке за три месяца выписали 85 процентов пациентов

23:21 02.06.2020 (обновлено: 23:28 02.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский стационар на территории больничного комплекса в Коммунарке
Медицинский стационар на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выписаны уже 85% пациентов из числа поступивших за три месяца в больницу в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.
"Поступило за это время 3549 пациентов, выписано 3014 (85%), переведено другие стационары 12 (0,4%), самовольно покинули стационар - девять (0,3%), умерло всего 170 (общая летальность 5,6%), состоит 344. Лечение в ОРИТ проводилось 590 пациентам (16,6%), ИВЛ - 215 (6,1%)", - написал он на своей странице в Facebook.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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