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2020-06-02T23:15
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Большинство российских вузов решило не повышать стоимость обучения
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РИА Новости

Большинство российских вузов решило не повышать стоимость обучения

23:15 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Большинство российских вузов решило не повышать стоимость обучения в предстоящем учебном году, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Глава Минобрнауки в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале во вторник уточнил, что еще месяц назад встречался "с большинством российских ректоров", обсуждая вопрос стоимости обучения в вузах.

На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение, это была рекомендация министерства... Стоимость обучения повышаться в этом году не будет, она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Валерий Фальков
инистр науки и высшего образования России
Он подчеркнул, что шансов "поступить на бюджет" в вузах у абитуриентов в предстоящем учебном году будет больше, чем годом ранее.
О том, что Минобрнауки рекомендует не повышать цены на обучение в вузах с нового учебного года, Фальков заявлял в середине мая на заседании Российского совета ректоров.
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