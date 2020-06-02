ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Большинство российских вузов решило не повышать стоимость обучения в предстоящем учебном году, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Глава Минобрнауки в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале во вторник уточнил, что еще месяц назад встречался "с большинством российских ректоров", обсуждая вопрос стоимости обучения в вузах.
На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение, это была рекомендация министерства... Стоимость обучения повышаться в этом году не будет, она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года.
Он подчеркнул, что шансов "поступить на бюджет" в вузах у абитуриентов в предстоящем учебном году будет больше, чем годом ранее.
О том, что Минобрнауки рекомендует не повышать цены на обучение в вузах с нового учебного года, Фальков заявлял в середине мая на заседании Российского совета ректоров.