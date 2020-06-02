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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T23:15
https://ria.ru/20200602/1572376080.html
Минобрнауки выработает новые требования к общежитиям вузов к 1 сентября
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569132640_0:167:3045:1880_1036x0_80_0_0_0efacb4c3d78da915967c0fd9e5b24c4.jpg
РИА Новости

Минобрнауки выработает новые требования к общежитиям вузов к 1 сентября

23:15 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтуденты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в своей комнате в общежитии вуза
Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в своей комнате в общежитии вуза
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ совместно с вузами выработает к 1 сентября новые требования к общежитиям из-за ситуации с коронавирусом, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Общежития, уточнил министр, работали, несмотря на то, что в условиях пандемии коронавируса образовательные учреждения перешли на дистанционный формат. По его словам, с 1 сентября "все бы хотели работать в нормальном формате", для чего необходимо проанализировать этот опыт и выработать "новые протоколы деятельности", другие требования к общежитиям.
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"Требования (к общежитиям вузов) с учетом того, что нам подскажет Роспотребнадзор, с учетом лучших практик российских, а они есть, мы обязательно к 1 сентября выработаем и будем пользоваться", - сказал Фальков в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.
Он подчеркнул, что для решения указанного вопроса создается рабочая группа. Указанные требования для общежитий, по его словам, вероятно, будут связаны с введением стационарной термометрии, санитарной обработкой зданий, введением графика посещений мест общего пользования и масочного режима с учетом ситуации в отдельно взятом городе, регионе.
Фальков также пояснил, что медицинская справка при поступлении в вуз абитуриентам не потребуется, предоставить ее можно будет позже, соответствующий временный порядок, разработанный Минобрнауки, будет зарегистрирован в Минюсте.
"Все нацелены начать учебный год в традиционном формате 1 сентября, для нас это важно", - добавил министр.
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