Минобрнауки выработает новые требования к общежитиям вузов к 1 сентября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ совместно с вузами выработает к 1 сентября новые требования к общежитиям из-за ситуации с коронавирусом, сообщил глава ведомства Министерство науки и высшего образования РФ совместно с вузами выработает к 1 сентября новые требования к общежитиям из-за ситуации с коронавирусом, сообщил глава ведомства Валерий Фальков

Общежития, уточнил министр, работали, несмотря на то, что в условиях пандемии коронавируса образовательные учреждения перешли на дистанционный формат. По его словам, с 1 сентября "все бы хотели работать в нормальном формате", для чего необходимо проанализировать этот опыт и выработать "новые протоколы деятельности", другие требования к общежитиям.

"Требования (к общежитиям вузов) с учетом того, что нам подскажет Роспотребнадзор , с учетом лучших практик российских, а они есть, мы обязательно к 1 сентября выработаем и будем пользоваться", - сказал Фальков в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале

Он подчеркнул, что для решения указанного вопроса создается рабочая группа. Указанные требования для общежитий, по его словам, вероятно, будут связаны с введением стационарной термометрии, санитарной обработкой зданий, введением графика посещений мест общего пользования и масочного режима с учетом ситуации в отдельно взятом городе, регионе.

Фальков также пояснил, что медицинская справка при поступлении в вуз абитуриентам не потребуется, предоставить ее можно будет позже, соответствующий временный порядок, разработанный Минобрнауки, будет зарегистрирован в Минюсте.

"Все нацелены начать учебный год в традиционном формате 1 сентября, для нас это важно", - добавил министр.