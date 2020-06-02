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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T23:07
https://ria.ru/20200602/1572376039.html
Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569544979_0:47:2925:1692_1036x0_80_0_0_f9014e201ab1ee2a54b837f8552b3934.jpg
РИА Новости

Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС

23:07 02.06.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина.
"Минздраву России внести проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (постановление правительства РФ от 3 апреля 2020 года №432), в целях возобновления плановой работы медицинских организаций", - говорится в сообщении.
Проект постановления будет внесен до 4 июня этого года.
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Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
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