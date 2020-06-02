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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T22:57
https://ria.ru/20200602/1572375786.html
В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 76 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745543_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10e4d8c81ab74c43c0bffbb936848e11.jpg
РИА Новости

В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 76 тысяч

22:57 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 3938 и достигло 76 398, сообщило правительство страны.
Общее число летальных исходов увеличилось на 78 и достигло 1621, выздоровели 27 110 человек.
В провинции Синд выявлено 29 647 заразившихся, в Пенджабе - 27 850 случаев, а в пакистанской столице Исламабаде - 2893 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗПакистанВ мире
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