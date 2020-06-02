В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 76 тысяч

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 3938 и достигло 76 398, сообщило правительство страны.
Общее число летальных исходов увеличилось на 78 и достигло 1621, выздоровели 27 110 человек.
В провинции Синд выявлено 29 647 заразившихся, в Пенджабе - 27 850 случаев, а в пакистанской столице Исламабаде - 2893 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.