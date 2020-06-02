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2020-06-02T22:52
https://ria.ru/20200602/1572375749.html
Мэр Махачкалы сказал, когда снимут все заградительные посты в республике
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РИА Новости

Мэр Махачкалы сказал, когда снимут все заградительные посты в республике

22:52 02.06.2020
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Все контрольно-заградительные посты в Махачкале и Каспийске снимут после улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19, но усилят по периметру городов, заявил мэр столицы Дагестана Салман Дадаев.
"Министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов внес предложение об отмене ограничительных мер по передвижению автотранспорта внутри городов Махачкала и Каспийск. В связи улучшением эпидемиологической обстановки, а также достижением установленных руководством республики показателей предложение было поддержано. Все контрольно-заградительные пункты внутри города с завтрашнего утра будут сняты, с одновременным усилением ограничительных мер по периметру городов Махачкалы и Каспийска в единой агломерации", - написал Дадаев в Instagram.
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В связи с этим Дадаев обратился к жителям республики с просьбой без острой необходимости не въезжать в город.
"Передвижения внутри махачкалинско-каспийской агломерации также не ограничены. Разработан поэтапный план выхода из режима самоизоляции, но то, когда именно это произойдёт, зависит от каждого из нас", - отметил Дадаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМахачкалаКаспийскОбщество
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