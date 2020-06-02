Мэр Махачкалы сказал, когда снимут все заградительные посты в республике

В связи с этим Дадаев обратился к жителям республики с просьбой без острой необходимости не въезжать в город.

"Передвижения внутри махачкалинско-каспийской агломерации также не ограничены. Разработан поэтапный план выхода из режима самоизоляции, но то, когда именно это произойдёт, зависит от каждого из нас", - отметил Дадаев.