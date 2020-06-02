Мэр Махачкалы сказал, когда снимут все заградительные посты в республике

"Министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов внес предложение об отмене ограничительных мер по передвижению автотранспорта внутри городов Махачкала и Каспийск. В связи улучшением эпидемиологической обстановки, а также достижением установленных руководством республики показателей предложение было поддержано. Все контрольно-заградительные пункты внутри города с завтрашнего утра будут сняты, с одновременным усилением ограничительных мер по периметру городов Махачкалы и Каспийска в единой агломерации", - написал Дадаев в Instagram.
В связи с этим Дадаев обратился к жителям республики с просьбой без острой необходимости не въезжать в город.
"Передвижения внутри махачкалинско-каспийской агломерации также не ограничены. Разработан поэтапный план выхода из режима самоизоляции, но то, когда именно это произойдёт, зависит от каждого из нас", - отметил Дадаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.