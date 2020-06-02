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2020-06-02T22:39
https://ria.ru/20200602/1572375618.html
СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес
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РИА Новости

СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес

22:39 02.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в США
Ситуация в США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 2,7 тысячи человек были задержаны в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния с пятницы, когда начались протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения со стороны полицейских, сообщает издание Los Angeles Times.
Согласно данным газеты, по меньшей мере 2216 человек были задержаны в Лос-Анджелесе в ходе протестов с пятницы по утро вторника. Еще 475 человек были задержаны в городах Санта-Моника и Лонг-Бич. Большинство из задержаний были проведены из-за отказов подчиниться полиции, нарушения комендантского часа, а также грабежей, нападения на полицию и мародерства.
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Власти округа также сообщили, что комендантский час продлен и будет действовать с 18.00 вторника (04.00 мск, 3 июня) до 6.00 (16.00 мск) среды 3 июня.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛос-АнджелесСШАВ мире
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