Джорджа Флойда похоронят на следующей неделе в Хьюстоне

Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания его полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Сообщалось, что он умер в реанимации, но его родные оспаривают это. Четверо причастных к его гибели полицейских были уволены, одному предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Протесты, последовавшие за гибелью Флойда по всей стране, не утихают уже больше недели.