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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T22:27
https://ria.ru/20200602/1572373947.html
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,1 миллиона
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,1 миллиона

22:25 02.06.2020 (обновлено: 22:27 02.06.2020)
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 113 тысяч и превысило 6,1 миллиона, умерли свыше 376 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 113 198 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4 242 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 194 533, количество летальных исходов - 376 320.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 905 432.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВОЗВ мире
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