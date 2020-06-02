Мишустин поручил Минздраву сохранить резервные места в больницах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России поручило Минздраву обеспечить сохранение резерва коечного фонда для пациентов с COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
"Минздраву РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поручение необходимо выполнить до 5 июня этого года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.