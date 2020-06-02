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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T22:26
https://ria.ru/20200602/1572373758.html
Мишустин поручил Минздраву сохранить резервные места в больницах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352686_0:64:3210:1869_1036x0_80_0_0_1219b1476fd9a06f45d7de770cfe49b4.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил Минздраву сохранить резервные места в больницах

22:26 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России поручило Минздраву обеспечить сохранение резерва коечного фонда для пациентов с COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
"Минздраву РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поручение необходимо выполнить до 5 июня этого года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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