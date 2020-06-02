Курс рубля вырос вслед за ценами на нефть

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером растет против доллара и евро на фоне увеличения цен на нефть.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20:50 мск снижался на 34 копейки и достигал 68,78 рубля, курс евро — на 15 копеек, до уровня 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи . Ранее во вторник доллар и евро обновили минимумы с 6 марта.

Российская валюта в течение дня уверенно росла против доллара и евро, отыгрывая сохраняющийся аппетит инвесторов к рублевым активам. В итоге доллар опустился ниже максимального уровня 6 марта (68,595 рубля), от которого в течение двух недель произошел его скачок почти до 82 рублей на фоне рухнувших цен на черное золото.

Основной импульс приходил от нефтяного рынка. Баррель Brent вечером прибавлял 2,6%, до 39,3 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание стран сделки ОПЕК +. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи нефти на один-три месяца.

ОПЕК+ в апреле договорилась о снижении объемов производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Прогнозы

В среду курс рубля будет колебаться в диапазоне 68,3-69,7 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".