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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-02T22:49
https://ria.ru/20200602/1572373708.html
Курс рубля вырос вслед за ценами на нефть
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_699091722bf668fba3ae5a92eba2ae88.jpg
РИА Новости

Курс рубля вырос вслед за ценами на нефть

22:11 02.06.2020 (обновлено: 22:49 02.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль вечером растет против доллара и евро на фоне увеличения цен на нефть.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20:50 мск снижался на 34 копейки и достигал 68,78 рубля, курс евро — на 15 копеек, до уровня 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар и евро обновили минимумы с 6 марта.
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Российская валюта в течение дня уверенно росла против доллара и евро, отыгрывая сохраняющийся аппетит инвесторов к рублевым активам. В итоге доллар опустился ниже максимального уровня 6 марта (68,595 рубля), от которого в течение двух недель произошел его скачок почти до 82 рублей на фоне рухнувших цен на черное золото.
Основной импульс приходил от нефтяного рынка. Баррель Brent вечером прибавлял 2,6%, до 39,3 доллара.
Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание стран сделки ОПЕК+. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи нефти на один-три месяца.
ОПЕК+ в апреле договорилась о снижении объемов производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
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В среду курс рубля будет колебаться в диапазоне 68,3-69,7 рубля за доллар, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".
"С учетом подготовки российских компаний к летнему дивидендному периоду полагаем, что рубль может продолжить умеренное укрепление. Воспрепятстовать данному процессу может коррекция нефтяных цен, например, из-за отсутствия компромисса в отношении продления сделки ОПЕК+, а также в случае новых витков торгового противостояния США и Китая", — добавил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютОПЕКМосковская биржаBrentЭкономика
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интересно куда тролли подевались да не кричат караул курс рубля вырос
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