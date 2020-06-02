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2020-06-02T22:07
https://ria.ru/20200602/1572373614.html
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии
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РИА Новости

Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

22:07 02.06.2020
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) обстреляла населенные пункты в трех сирийских провинциях, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кафер-Мус в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Кабтан-эль-Джабель в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Келлаз в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Щербицкий.
Также продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по нескольких маршрутам в провинции Алеппо и в провинции Хасеке.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес – аэродром Метрас", - добавил Щербицкий.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористические организации, запрещенные в России
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Война в СирииИсламское государствоИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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