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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T22:01
https://ria.ru/20200602/1572373454.html
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013483_0:272:2983:1950_1036x0_80_0_0_2abc0aa7cac3ae361ce01a8052b04a88.jpg
РИА Новости

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

22:01 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
Ранее Лысенко во время видеоинтервью порталу Habr заявил, что коронавирус пришел в Москву "в середине-конце января".
"О пандемии коронавируса в Китае было уже известно в конце декабря. Несмотря на то, что у нас в России еще не было зарегистрировано ни одного случая диагностированного коронавируса, город начал готовиться к этой угрозе заранее. В этой связи уже с середины января началась проработка различных, в том числе технических решений, в которых участвовали наши команды 24 на 7, которые помогли бы Москве справиться в будущем с возможным наплывом этой эпидемии. И именно это я имел в виду, когда говорил про январь соответствующую фразу", - сказал Лысенко журналистам во вторник.
Он отметил, что первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Вчера, 18:24Распространение нового коронавируса
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9832537
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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