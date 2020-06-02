Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
Ранее Лысенко во время видеоинтервью порталу Habr заявил, что коронавирус пришел в Москву "в середине-конце января".
"О пандемии коронавируса в Китае было уже известно в конце декабря. Несмотря на то, что у нас в России еще не было зарегистрировано ни одного случая диагностированного коронавируса, город начал готовиться к этой угрозе заранее. В этой связи уже с середины января началась проработка различных, в том числе технических решений, в которых участвовали наши команды 24 на 7, которые помогли бы Москве справиться в будущем с возможным наплывом этой эпидемии. И именно это я имел в виду, когда говорил про январь соответствующую фразу", - сказал Лысенко журналистам во вторник.
Он отметил, что первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта.
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