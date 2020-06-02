В 28 американских штатах к наведению порядка привлекли Нацгвардию

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Силы Национальной гвардии привлечены для обеспечения порядка в 28 штатах Силы Национальной гвардии привлечены для обеспечения порядка в 28 штатах США после вызванных гибелью афроамериканцы Джорджа Флойда беспорядков.

"По состоянию на сегодняшнее утро, губернаторы 28 штатов и столичный район активировали 20,4 тысячи членов Национальной гвардии для оказания помощи полиции штатов и местной полиции в поддержке операций (по подавлению) гражданских беспорядков", - сообщается в Twitter Национальной гвардии.

Ранее в понедельник Белый дом призвал губернаторов больше привлекать Национальную гвардию к подавлению беспорядков. По информации администрации, по состоянию на понедельник в 24 штатах были развернуты семнадцать тысяч бойцов Нацгвардии.