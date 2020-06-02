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В Ярославле СИЗО-1 закрыли на карантин
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РИА Новости

В Ярославле СИЗО-1 закрыли на карантин

21:49 02.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Карантин введен в СИЗО-1 Ярославля из-за COVID-19 у одного из заключенных, сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на УФСИН по Ярославской области.
"В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы… в СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области с 1 июня до особого указания вводятся дополнительные режимно-ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что заболел только один заключенный. "Заболевание протекает в бессимптомной форме, пациент находится под постоянным наблюдением врачей", - отмечает оперштаб.
С 1 июня прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных из Ярославской области будет осуществлять только СИЗО-2. Кроме того, в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Временно запрещены передача посылок и свидания. Сотрудники СИЗО-1 переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Для дежурной смены в учреждении организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ярославская областьЯрославльПроисшествия
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