В Ярославле СИЗО-1 закрыли на карантин

"В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы… в СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области с 1 июня до особого указания вводятся дополнительные режимно-ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в сообщении.

С 1 июня прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных из Ярославской области будет осуществлять только СИЗО-2. Кроме того, в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Временно запрещены передача посылок и свидания. Сотрудники СИЗО-1 переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Для дежурной смены в учреждении организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение.