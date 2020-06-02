Бальбек назвал "бредом" заявление о захвате Россией юга Украины

"Все это не более, чем бред. Лидер "Меджлиса"* пошел по "хайповому" пути и в лучших традициях выдает свои желания за российскую внешнюю политику. Чубарову нужен конфликт - это его бизнес, а никакой угрозы войны между Россией и Украиной сегодня нет. И главного "меджлисовца", а особенно его карман, это очень сильно тревожит. Вот и зашкалил "бредометр" у скандального продажного политика", - сказал РИА Новости Бальбек.