Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T21:47
https://ria.ru/20200602/1572373138.html
Бальбек назвал "бредом" заявление о захвате Россией юга Украины
https://cdn23.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:133:2457:1515_1036x0_80_0_0_83415c941353599dfe541d7ad78e0ef3.jpg
РИА Новости

Бальбек назвал "бредом" заявление о захвате Россией юга Украины

21:46 02.06.2020 (обновлено: 21:47 02.06.2020)
1771
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал "бредом" заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова о якобы готовности России захватить часть юга Украины ради водоснабжения Крыма.
Ранее Чубаров заявил украинским СМИ, что Россия якобы готова применить военную силу, чтобы вторгнуться на юг Украины и взять под контроль Каховское водохранилище в Херсонской области, откуда вода ранее поступала по Северо-Крымскому каналу в Крым. По его словам, для нападения Россия, скорее всего, будет задействовать в основном авиацию и Черноморский флот.
"Все это не более, чем бред. Лидер "Меджлиса"* пошел по "хайповому" пути и в лучших традициях выдает свои желания за российскую внешнюю политику. Чубарову нужен конфликт - это его бизнес, а никакой угрозы войны между Россией и Украиной сегодня нет. И главного "меджлисовца", а особенно его карман, это очень сильно тревожит. Вот и зашкалил "бредометр" у скандального продажного политика", - сказал РИА Новости Бальбек.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Запрещенная в России экстремистская организация
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Вчера, 21:26
Бальбек прокомментировал заявления Рады о "нарушении прав" крымских татар
4042001
Обсудить 3
Днепр (город)Руслан БальбекРефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаГосдума РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНПолитика
Рекомендуем
Кадры задержания и допроса перешедшего границу в Крыму украинского военного
Опубликовано видео допроса задержанного в Крыму украинского военного
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал заявления Рады о "нарушении прав" крымских татар
Хозяин русского ресторана показал обстановку около заведения
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Фермер, сыровар Олег Сирота перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Смартфоны компании Apple
Очередное обновление сломало iPhone и iPad
Варвара Караулова во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
В США хозяин русского ресторана защитил его от погромщиков
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Американские флаги в Вашингтоне
В сенат США внесли законопроект о немедленном продлений ДСНВ
Баннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19
04:27Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
04:23Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Лента новостейМолния