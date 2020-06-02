Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих. Ролик опубликовал РЕН ТВ

Он отметил, что мимо ресторана проходило очень много людей, но никому не удалось ничего сломать, потому что "десять крепких русских парней стоят у дверей". Владелец добавил, что никто даже "не посмел посмотреть" в сторону Pushkin.

Во время съемки товарищи Газаряна сказали ему, что к ресторану подходит группа погромщиков и "пускает салюты". На кадрах видно, как в его сторону по дороге идет огромная толпа.

Владелец ресторана отметил, что у всех, кто охраняет здание, есть оружие.

"Стоим вот здесь, никого не бьем, никого не трогаем, не даем им ничего сломать", — обратился он к товарищам.