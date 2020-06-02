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2020-06-02T21:41
https://ria.ru/20200602/1572373073.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 3,8 тысячи
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 3,8 тысячи

21:41 02.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 2 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 42 человека и достигло 3,76 тысячи, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев выросло до 3718, 15 пациентов скончались, 2859 выздоровели.
"По состоянию на 2 июня 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3760", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего были зафиксированы 58 новых случаев COVID-19, в понедельник – 79, в воскресенье – 77, в субботу – 58.
По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2908. Во вторник из больниц были выписаны 49 человек, в понедельник – 22, в воскресенье – 54, в субботу – 55. Сейчас на лечении находятся 837 пациентов с COVID-19.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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