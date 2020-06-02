В Черногории объявили об окончании эпидемии COVID-19

По данным черногорского минздрава, всего с начала пандемии выявлено 324 случая COVID-19, скончались девять человек. Республиканское статистическое агентство Monstat в минувший четверг сообщило, что из-за пандемии в марте Черногорию посетило на 66% меньше туристов, чем в прошлом году, а в апреле их не было совсем из-за ограничительных мер.