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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T21:35
https://ria.ru/20200602/1572372973.html
В Черногории объявили об окончании эпидемии COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572117369_0:150:3071:1877_1036x0_80_0_0_28e2a31c218ff538b8ab74547c5dbe9c.jpg
РИА Новости

В Черногории объявили об окончании эпидемии COVID-19

21:35 02.06.2020
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© REUTERS / Stevo VasiljevicЛюди отдыхают в кафе в Подгорице, Черногория
Люди отдыхают в кафе в Подгорице, Черногория
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории официально признал эпидемию коронавируса в стране оконченной, сообщил во вторник кабмин.
Президент Черногории Мило Джуканович еще в мае объявил победу над коронавирусом в стране, правительство провозгласило ее свободным от COVID-19 направлением. Оппозиция выразила сомнение в достоверности эпидемиологических данных властей.
"NKT утвердил предложение Института общественного здоровья: в Черногории провозглашается окончание эпидемии COVID-19! Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан. Спасибо за доверие", - заявило правительство в Twitter.
"Некоторые меры будут отменены, но поскольку пандемия продолжается, остаются в силе меры против импорта коронавируса", - уточнил кабинет министров.
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По данным черногорского минздрава, всего с начала пандемии выявлено 324 случая COVID-19, скончались девять человек. Республиканское статистическое агентство Monstat в минувший четверг сообщило, что из-за пандемии в марте Черногорию посетило на 66% меньше туристов, чем в прошлом году, а в апреле их не было совсем из-за ограничительных мер.
С 1 июня открыты границы Черногории для граждан стран, где число больных коронавирусом не превышает 25 человек на 100 тысяч населения. В списке пока нет России и соседней Сербии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМило ДжукановичЧерногорияВ мире
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