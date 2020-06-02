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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T21:32
https://ria.ru/20200602/1572372910.html
Число умерших от коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи

21:32 02.06.2020
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи, количество госпитализированных продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.
"С начала эпидемии во Франции скончались 28 940 человек, из них 18 590 человек умерли в больницах, 10 350 человек - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.
В больницах остаются 14 028 человек (неделю назад число госпитализированных составляло 16 264 человека). За последние 24 часа в больницы поступили 229 человек.
Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться и, по данным на вторник, составляет 1253 человека (неделю назад - 1555). 33 человека поступили в реанимацию за последние сутки. Общее число пациентов в реанимации за 24 часа снизилось на 49.
За все время эпидемии были госпитализированы 101,9 тысячи человек, из них почти 18 тысяч находились в реанимации. Более 68,8 тысячи были выписаны и вернулись домой, отмечает министерство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФранцияВ мире
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