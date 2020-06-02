Число умерших от коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи

ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Число жертв коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи, количество госпитализированных продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.

"С начала эпидемии во Франции скончались 28 940 человек, из них 18 590 человек умерли в больницах, 10 350 человек - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.

В больницах остаются 14 028 человек (неделю назад число госпитализированных составляло 16 264 человека). За последние 24 часа в больницы поступили 229 человек.

Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться и, по данным на вторник, составляет 1253 человека (неделю назад - 1555). 33 человека поступили в реанимацию за последние сутки. Общее число пациентов в реанимации за 24 часа снизилось на 49.

За все время эпидемии были госпитализированы 101,9 тысячи человек, из них почти 18 тысяч находились в реанимации. Более 68,8 тысячи были выписаны и вернулись домой, отмечает министерство.