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2020-06-02T21:29
https://ria.ru/20200602/1572372759.html
Мантуров сделал прогноз по обороту сетевых и несетевых магазинов
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РИА Новости

Мантуров сделал прогноз по обороту сетевых и несетевых магазинов

10:24 02.06.2020 (обновлено: 21:29 02.06.2020)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сетевые продовольственные ритейлеры России в 2020 году покажут рост продаж, оборот небольших несетевых магазинов может снизиться, с точки зрения непродовольственной торговли делать прогнозы пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в апреле упал на 23,4% в годовом выражении - это рекордное снижение показателя за все время наблюдений. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле уменьшился на 9,3%, тогда как оборот непродовольственной розницы упал на 36,7% к апрелю прошлого года.
"Могу сказать, что если брать продовольственный ритейл по крупным сетям и региональным - а это примерно 50% всего фуд-ритейла - то у них ситуация достаточно стабильная, и мы спокойны за то, что они этот год закончат с плюсом", - сказал Мантуров.
В то же время, по его словам, ситуация в небольших магазинах, которые не входят в торговые сети, существенно хуже. "Говорить сегодня о том, каков будет итог по году, мне сложно. Могу сказать точно, что по этому сегменту будет определенное снижение по объемам продаж. На сколько - рано пока давать такие заключения", - добавил министр.
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"Если говорить о непродовольственном ритейле, по потребительским товарам и другой номенклатуре, мы готовы будем давать более четкий прогноз после того, как увидим, как они будут открываться в субъектах после снятия ограничений", - заметил глава Минпромторга.
Например, в Москве магазины непродовольственной торговли начали заново открываться с 1 июня. Мантуров также указал, что предприятия торговли могут воспользоваться мерами поддержки из числа общесистемных мер, которые уже были приняты правительством. "А если что-то потребуется дополнительно, будем рассматривать отдельно", - сказал министр.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") ria.ru в среду, 3 июня, в 12.00 мск.
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Денис МантуровФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваЭкономика
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