Бальбек прокомментировал заявления Рады о "нарушении прав" крымских татар

"Сегодня Украина находится в каком-то политическом психозе. Они приветствуют и лоббируют любую ахинею под брендом "Россия - агрессор". И, конечно же, сегодня у Верховной рады Украины нет никаких других дел, кроме как слушать горячие, пустопорожние и откровенно мерзкие предложения Рефата Чубарова. Так что меня это не удивило", - заявил Бальбек РИА Новости.