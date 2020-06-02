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2020-06-02T21:27
https://ria.ru/20200602/1572372727.html
Бальбек прокомментировал заявления Рады о "нарушении прав" крымских татар
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РИА Новости

Бальбек прокомментировал заявления Рады о "нарушении прав" крымских татар

21:26 02.06.2020 (обновлено: 21:27 02.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв украинской Верховной рады к международному сообществу продолжить политику непризнания российского Крыма и усилить санкционное давление на Россию, назвав такую политику "психозом".
Ранее депутаты Верховной рады призвали Запад продолжить политику непризнания российского Крыма и усилить санкционное давление на РФ. Кроме того, Рада призвала мировое сообщество осудить Россию за якобы "нарушение прав" крымскотатарского народа.
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Действующий глава запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров написал на своей странице в Facebook, что за постановление об обращении Верховной рады к международным организациям проголосовало 310 украинских депутатов.
"Сегодня Украина находится в каком-то политическом психозе. Они приветствуют и лоббируют любую ахинею под брендом "Россия - агрессор". И, конечно же, сегодня у Верховной рады Украины нет никаких других дел, кроме как слушать горячие, пустопорожние и откровенно мерзкие предложения Рефата Чубарова. Так что меня это не удивило", - заявил Бальбек РИА Новости.
По его словам, все "борцы" за крымскотатарский народ "погрязли в коррупционных скандалах, связанных с воровством у этого самого народа".
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"Сегодня крымские татары получили прав, свобод и возможностей столько, сколько в украинский период даже не мечтали. Кстати, благодаря тому, что Рефат Чубаров вместе со своими сообщниками делал все, чтобы помешать людям решать их проблемы", - заявил депутат.
Ранее Чубаров заявил украинским СМИ, что необходимо быть готовыми к тому, что Россия может "пойти на силовые действия" против Украины, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова, или привлечь "третью сторону" для оказания давления на киевские власти. При этом Чубаров неоднократно заявлял о недопустимости подачи днепровской воды в Крым.
Тридцать первого марта 2020 года СК РФ предъявил Чубарову обвинения в организации массовых беспорядков в Крыму в 2014 году и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Верховная Рада УкраиныРуслан БальбекРефат ЧубаровСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
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