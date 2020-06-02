В Филадельфии за три дня протестов задержали почти 700 человек

Согласно информации городской полиции, с начала протестов в субботу и до настоящего момента были задержаны 692 человека. Большинство из них - 486 человек - были задержаны из-за нарушения комендантского часа и отказа разойтись по приказу полиции. Кроме того, еще 186 человек задержали из-за мародерства и грабежей. Другие причины задержаний включают ношение оружия, участие в беспорядках и вандализм.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.