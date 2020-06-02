В Калужской области в среду откроются салоны красоты и парикмахерские

КАЛУГА, 2 июн – РИА Новости. Калужская область со среды переходит на первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19 - жителям разрешат прогулки и занятия спортом на улице, откроются парикмахерские и непродовольственные магазины, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях.

"С завтрашнего дня Калужская область переходит на первый этап снятия ограничительных мер! Мы стали на шаг ближе к нормальной, привычной жизни", - написал Шапша.

По его словам, с 3 июня снимаются ограничения на прогулки и занятия спортом на улице. "Но следует избегать мест массового скопления людей. Парки, детские площадки пока не открываем. А на уличных спортивных площадках заниматься можно, но при условии одновременных занятий не более двух человек и соблюдения пятиметровой дистанции между людьми", - подчеркнул врио губернатора.

В регионе открываются непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом. При этом хозяева магазинов должны соблюдать определенные требования: в торговых залах должно быть не более одного человека на четыре квадратных метра.

"Следующее решение, уверен, порадует наших женщин. С завтрашнего дня салоны красоты и парикмахерские могут возобновить работу в полном объеме. При этом клиентам должна быть обеспечена полная санитарная безопасность", - написал Шапша.

"Друзья, это наша первая общая победа над коронавирусом", - резюмировал он.

По словам врио главы региона, ограничительные меры помогли сохранить жизнь и здоровье людей. Это позволило "не допустить взрывного развития ситуации с коронавирусом", создать резерв медицинских кадров, подготовить необходимый коечный фонд, оборудовать его кислородом, обеспечить клиники лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Шапша подчеркнул, что регион начинает готовиться ко второму этапу ограничительных мер.

В Калужской области, по данным на 2 июня, 4179 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1614 человек выздоровело, из них 108 пациентов выписаны за последние сутки. С начала пандемии скончались 32 человека.