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2020-06-02T21:07
https://ria.ru/20200602/1572372287.html
МИД ждет реакции правозащитников на инцидент с продюсером Sputnik в США
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РИА Новости

МИД ждет реакции правозащитников на инцидент с продюсером Sputnik в США

21:06 02.06.2020 (обновлено: 21:07 02.06.2020)
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва призывает международные институты и правозащитные организации отреагировать на инцидент с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел, которая подверглась жестокому обращению со стороны полицейских в ходе освещения акции протестов у стен Белого дома, заявили во вторник в МИД РФ.
"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент", - говорится в сообщении.
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В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили резиновыми пулями.
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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