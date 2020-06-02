МИД ждет реакции правозащитников на инцидент с продюсером Sputnik в США

В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили резиновыми пулями.