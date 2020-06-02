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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T20:56
https://ria.ru/20200602/1572371916.html
Первые отдыхающие прибыли в ставропольские санатории
https://cdn25.img.ria.ru/images/156278/92/1562789290_0:0:3098:1743_1036x0_80_0_0_9699734f4e86a889f94efef034ae75a5.jpg
РИА Новости

Первые отдыхающие прибыли в ставропольские санатории

20:56 02.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСанаторий
Санаторий
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 2 июн - РИА Новости. Первые 48 отдыхающих прибыли в санатории Кавказских Минеральных Вод, закрытых из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Ранее сообщалось, что с 1 июня на Ставрополье начали работать санатории с медицинской лицензией.
"На сегодня уже возобновили работу 6 здравниц в регионе Кавказских Минеральных Вод. На отдых в край прибыли 48 человек. Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий. Ещё 27 санаториев Ставропольского края готовятся возобновить работу в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыха.
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По информации властей края, в регионе зафиксировано 2653 зараженных коронавирусом, из них выздоровели 1131 человек, умерли 49 человек. За сутки число зараженных увеличилось на 85 человек, двое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКраснодарский крайСтавропольский крайОбщество
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