Первые отдыхающие прибыли в ставропольские санатории

ПЯТИГОРСК, 2 июн - РИА Новости. Первые 48 отдыхающих прибыли в санатории Кавказских Минеральных Вод, закрытых из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее сообщалось, что с 1 июня на Ставрополье начали работать санатории с медицинской лицензией.

"На сегодня уже возобновили работу 6 здравниц в регионе Кавказских Минеральных Вод. На отдых в край прибыли 48 человек. Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края , Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий. Ещё 27 санаториев Ставропольского края готовятся возобновить работу в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыха.

По информации властей края, в регионе зафиксировано 2653 зараженных коронавирусом, из них выздоровели 1131 человек, умерли 49 человек. За сутки число зараженных увеличилось на 85 человек, двое скончались.