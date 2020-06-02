МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.

"Возмущены непрекращающимся насилием, которое применяют американские правоохранители в отношении освещающей протесты в США международной прессы, в том числе росссийской. Расцениваем преднамеренно жестокое обращение, которому подверглась в Вашингтоне 1 июня с.г. продюсер информационного агентства Sputnik Николь Руссел, как недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности", - говорится в сообщении МИД.

"Несмотря на демонстрацию корреспондентом пресс-карты и неоднократные устные заверения Николь Руссел о принадлежности к СМИ, репортер была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов. В результате продюсер Sputnik получила многочисленные травмы, включая огнестрельные ранения. Однако на этом американские "служители правопорядка" не остановились: один из полицейских отбросил журналистку на землю и в буквальном смысле затоптал ее", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что "как ни парадоксально, но эта возмутительная и противоправная жестокость в отношении представителя СМИ, которые являются, по сути, гарантом любого демократического общества, имела место у стен Белого дома, который позиционирует Америку как эталон демократии".

В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили резиновыми пулями.

В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.