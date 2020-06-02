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2020-06-02T20:54
https://ria.ru/20200602/1572371875.html
МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США
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РИА Новости

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

20:54 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва расценивает преднамеренно жестокое обращение полиции с продюсером Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел во время освещения акции протеста у стен Белого дома как недружественный шаг со стороны США и вопиющее нарушение Соединенными Штатами своих международных обязательств по обеспечению безопасности журналистов, говорится в сообщении МИД РФ.
"Возмущены непрекращающимся насилием, которое применяют американские правоохранители в отношении освещающей протесты в США международной прессы, в том числе росссийской. Расцениваем преднамеренно жестокое обращение, которому подверглась в Вашингтоне 1 июня с.г. продюсер информационного агентства Sputnik Николь Руссел, как недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности", - говорится в сообщении МИД.
"Несмотря на демонстрацию корреспондентом пресс-карты и неоднократные устные заверения Николь Руссел о принадлежности к СМИ, репортер была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов. В результате продюсер Sputnik получила многочисленные травмы, включая огнестрельные ранения. Однако на этом американские "служители правопорядка" не остановились: один из полицейских отбросил журналистку на землю и в буквальном смысле затоптал ее", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве отметили, что "как ни парадоксально, но эта возмутительная и противоправная жестокость в отношении представителя СМИ, которые являются, по сути, гарантом любого демократического общества, имела место у стен Белого дома, который позиционирует Америку как эталон демократии".
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В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили резиновыми пулями.
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияSputnikМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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