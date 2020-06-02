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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T20:44
https://ria.ru/20200602/1572371479.html
В Азербайджане ввели штрафы за отсутствие масок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570650138_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_340d3206f75539f52b9e9066d749cdbf.jpg
РИА Новости

В Азербайджане ввели штрафы за отсутствие масок

20:44 02.06.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках в Баку
Прохожие в медицинских масках в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев во вторник подписал закон о внесении изменений в кодекс об административных проступках Азербайджана, они подразумевают штрафные санкции от 30 до 235 долларов за неношение медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса.
Согласно изменениям, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушение этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов (30 долларов), должностные лица – 100 манатов (60 долларов), юридические лица – 200 манатов (120 долларов).
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За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима физические лица, уже получившие за это административное наказание, предусмотренное статьей 211.2 кодекса, будут оштрафованы на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов (235 долларов).
Режим, включающий ряд мер социальной изоляции, был введен в Азербайджане 14 марта, а с 24 марта он приобрел статус "особый". Затем, с 27 апреля, началось поэтапное смягчение карантинного режима. В то же время в конце мая оперативный штаб при кабмине Азербайджана заявил, что после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций ВОЗ в стране было решено продлить действие карантина до 15 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗИльхам АлиевАзербайджанВ мире
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