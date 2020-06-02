В Азербайджане ввели штрафы за отсутствие масок

БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Азербайджанский президент Азербайджанский президент Ильхам Алиев во вторник подписал закон о внесении изменений в кодекс об административных проступках Азербайджана , они подразумевают штрафные санкции от 30 до 235 долларов за неношение медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса.

Согласно изменениям, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушение этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов (30 долларов), должностные лица – 100 манатов (60 долларов), юридические лица – 200 манатов (120 долларов).

За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима физические лица, уже получившие за это административное наказание, предусмотренное статьей 211.2 кодекса, будут оштрафованы на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов (235 долларов).

Режим, включающий ряд мер социальной изоляции, был введен в Азербайджане 14 марта, а с 24 марта он приобрел статус "особый". Затем, с 27 апреля, началось поэтапное смягчение карантинного режима. В то же время в конце мая оперативный штаб при кабмине Азербайджана заявил, что после анализа санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций ВОЗ в стране было решено продлить действие карантина до 15 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф