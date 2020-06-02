В России 171 военный вылечился от коронавируса за сутки

Сотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии "Гранат Био Тех" - производстве полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Еще 171 военнослужащий в Еще 171 военнослужащий в ВС РФ вылечился от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 3881 человек, сообщается на сайте Минобороны России

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровел 171 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3881 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняты с наблюдения 109 военных. Общая численность снятых с медконтроля - 11 538 человек.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1444 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 436 человек", - говорится в сообщении.

Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 340 человек, а численность снятых с контроля медиков - до 1552 человек. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 360 человек.