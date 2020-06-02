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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T20:43
https://ria.ru/20200602/1572371390.html
В России 171 военный вылечился от коронавируса за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572135308_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_24903297b0800665c4b6c2d2dedf833a.jpg
РИА Новости

В России 171 военный вылечился от коронавируса за сутки

20:43 02.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии "Гранат Био Тех" - производстве полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine
Сотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии Гранат Био Тех - производстве полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Еще 171 военнослужащий в ВС РФ вылечился от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 3881 человек, сообщается на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровел 171 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3881 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняты с наблюдения 109 военных. Общая численность снятых с медконтроля - 11 538 человек.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1444 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 436 человек", - говорится в сообщении.
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Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 340 человек, а численность снятых с контроля медиков - до 1552 человек. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 360 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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