В МИД прокомментировали нападения на журналистов в США

Здание Министерства иностранных дел в Москве

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Москва требует от США защитить представителей СМИ от произвола полиции, заявили в МИД.

Так в ведомстве отреагировали на нападение на продюсера агентства Sputnik Николь Руссел при освещении протестов у Белого дома в Вашингтоне накануне. Полицейские выстрелили в женщину резиновыми пулями несмотря на то, что на шее у нее висела пресс-карта, и она несколько раз повторила, что работает в СМИ.

"Расцениваем преднамеренно жестокое обращение <…> как недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности", — заявили на Смоленской площади.

В ведомстве подчеркнули, что даже после того, как репортера обстреляли и применили специальную осколочную гранату для разгона демонстрантов, "один из полицейских отбросил журналистку на землю и в буквальном смысле затоптал ее".

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"Эта возмутительная и противоправная жестокость в отношении представителя СМИ, которые являются, по сути, гарантом любого демократического общества, имела место у стен Белого дома, который позиционирует Америку как эталон демократии", — отметили в МИД.

Ведомство призвало международные институты и правозащитные НПО отреагировать на инцидент.

Также в минувшее воскресенье полицейские распылили перцовый газ в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, когда он освещал беспорядки в Миннеаполисе.

После этого губернатор Миннесоты Тим Уолц извинился перед журналистами, которые подверглись нападению.

Российское посольство направило ноту в Госдеп.

Протесты в США

Беспорядки в Соединенных Штатах вспыхнули на прошлой неделе после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда

В интернете появились кадры, на которых видно, что при задержании на мужчину надели наручники, повалили, при этом один из полицейских наступил ему коленом на шею. Судя по видео, задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, а потом затих. Позже Флойд умер в реанимации.

После начала демонстраций четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.