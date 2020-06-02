Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
"Продюсер Sputnik Николь Рассел рассказала, как это было с ней: полицейский прицельно стрелял в неё на поражение, уже после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она – пресса, после того, как она, снимая беспорядки у Белого дома, упала и поднялась. Все равно выстрелил. Даже правило "лежачего не бьют" не действует для американского полицейского. Конечно, он останется безнаказанным, и в следующий раз снова выстрелит в журналиста. Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить", – сказал Киселев.
© РИА Новости / Николь РусселПродюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого Дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа
Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого Дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа
Он также заявил, что считает такое недопустимое поведение полиции в США целенаправленным запугиванием журналистов, напомнив о нападении стражей порядка в воскресенье на другого журналиста агентства.
"Ужас в том, что это – не случайность. Николь уже второй наш журналист, пострадавший от нападения полиции в уличной войне в США. В воскресенье корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, который освещал беспорядки в Миннеаполисе, полицейский целенаправленно брызнул перцовым газом в лицо. Рядом с ним был коллега из американского телеканала VICE, который так же, как и Михаил, показывал пресс-карту и кричал "Я – пресса!". Оба получили струю газа. Американские полицейские запугивают журналистов, чтобы они не рассказывали про творящееся на улицах американских городов", - отметил гендиректор МИА "Россия сегодня".
В этой связи он обратился за поддержкой к коллегам и выступил за проведение расследования неправовых действий американских полицейских против журналистов.
"Мы призываем к журналистской солидарности всех коллег. И к расследованию каждого такого случая", - подчеркнул Киселев.
Ранее во вторник главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что агентство подумает над тем, чтобы подать в суд в связи с нападениями полицейских на журналистов РИА Новости и Sputnik.
МИД РФ ранее расценил инцидент с Тургиевым как проявление необоснованной жестокости, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье. Посольство РФ, в свою очередь, направило ноту в госдеп.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя этот инцидент, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы". Кроме того, Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) включила инцидент с журналистом РИА Новости во время протестов в Миннеаполисе в свою базу данных и в дальнейшем сообщит детали об этом случае.