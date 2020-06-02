Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Полицейский, ранивший во вторник в Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев , призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.

"Продюсер Sputnik Николь Рассел рассказала, как это было с ней: полицейский прицельно стрелял в неё на поражение, уже после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она – пресса, после того, как она, снимая беспорядки у Белого дома, упала и поднялась. Все равно выстрелил. Даже правило "лежачего не бьют" не действует для американского полицейского. Конечно, он останется безнаказанным, и в следующий раз снова выстрелит в журналиста. Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить", – сказал Киселев.

© РИА Новости / Николь Руссел Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого Дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа © РИА Новости / Николь Руссел Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого Дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

Он также заявил, что считает такое недопустимое поведение полиции в США целенаправленным запугиванием журналистов, напомнив о нападении стражей порядка в воскресенье на другого журналиста агентства.

"Ужас в том, что это – не случайность. Николь уже второй наш журналист, пострадавший от нападения полиции в уличной войне в США. В воскресенье корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, который освещал беспорядки в Миннеаполисе, полицейский целенаправленно брызнул перцовым газом в лицо. Рядом с ним был коллега из американского телеканала VICE, который так же, как и Михаил, показывал пресс-карту и кричал "Я – пресса!". Оба получили струю газа. Американские полицейские запугивают журналистов, чтобы они не рассказывали про творящееся на улицах американских городов", - отметил гендиректор МИА "Россия сегодня".

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В этой связи он обратился за поддержкой к коллегам и выступил за проведение расследования неправовых действий американских полицейских против журналистов.

"Мы призываем к журналистской солидарности всех коллег. И к расследованию каждого такого случая", - подчеркнул Киселев.

Ранее во вторник главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что агентство подумает над тем, чтобы подать в суд в связи с нападениями полицейских на журналистов РИА Новости и Sputnik.

МИД РФ ранее расценил инцидент с Тургиевым как проявление необоснованной жестокости, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье. Посольство РФ, в свою очередь, направило ноту в госдеп.