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Очередное обновление сломало iPhone и iPad
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РИА Новости

Очередное обновление сломало iPhone и iPad

20:35 02.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСмартфоны компании Apple
Смартфоны компании Apple
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Смартфоны компании Apple . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владельцы iPhone и iPad сообщили о сбоях в работе устройств после установки актуальных обновлений, сообщает ZDNet.
Многие обладатели устройств от Apple обратили внимание на серьезное сокращение сроков работы аккумулятора.
"Жалуются даже пользователи iPhone 11 Pro Max, у которого довольно большая емкость батареи", — говорится в публикации.
Некоторые владельцы гаджетов отметили, что устройства стали сильнее нагреваться.
У кого-то смартфоны "сломались" после обновления iOS до версии 13.5: они стали постоянно перезагружаться. С аналогичными проблемами столкнулись и владельцы iPad и iPad Pro после апгрейда операционки до 13.4.1. Устройства застряли в бесконечном цикле перезагрузки, и единственным выходом из ситуации становится уже перезагрузка системы.
Но и на этом список проблем не заканчивается. Пользователи жалуются на извещения о проблемах с загрузкой и обновлением приложений из App Store и некорректное воспроизведение видео в формате MP4. 
Люди со смартфонами
27 мая, 17:17
Назван самый популярный смартфон в мире
67871572024
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Apple iPhoneApple iPadApple iOSAppleТехнологии
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