Очередное обновление сломало iPhone и iPad

"Жалуются даже пользователи iPhone 11 Pro Max, у которого довольно большая емкость батареи", — говорится в публикации.

Но и на этом список проблем не заканчивается. Пользователи жалуются на извещения о проблемах с загрузкой и обновлением приложений из App Store и некорректное воспроизведение видео в формате MP4.