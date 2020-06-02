Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T20:32
https://ria.ru/20200602/1572370972.html
В Израиле число жертв коронавируса увеличилось на пять человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569617244_0:73:2730:1609_1036x0_80_0_0_1d870bc07c3cf7b7f6f2b877c3833a88.jpg
РИА Новости

В Израиле число жертв коронавируса увеличилось на пять человек

20:32 02.06.2020
582
© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Число подтверждённых случаев COVID-19 в Израиле выросло во вторник на 116 и достигло 17 285, скончались пять пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 290, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на вечер вторника, сейчас больны коронавирусом 2055 человек, 28 находятся в тяжелом состоянии.
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 18:37Распространение нового коронавируса
В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны коронавируса
При этом 14 940 пациентов выздоровели.
В субботу, 30 мая, в Израиле из-за роста заболеваемости вновь открылись мобильные пункты проверок на COVID-19. В стране в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Вчера, 17:18Распространение нового коронавируса
Названы условия "замедления" коронавируса
1790201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВ мире
Рекомендуем
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В Израиле еще 98 человек заразились коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Число умерших от коронавируса во Франции достигло 28,9 тысячи
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 786
Обработка воды ультрафиолетом
В Израиле внедряют систему дезинфекции ультрафиолетовым излучением
Сотрудник в лаборатории контроля качества на предприятии Гранат Био Тех - производстве полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine
В России 171 военный вылечился от коронавируса за сутки
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Названы условия "замедления" коронавируса
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 76 тысяч
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Полиция Израиля
В Израиле арестовали подозреваемого в публикации угроз Нетаньяху
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
В Вашингтоне за ночь в ходе протестов задержали более 300 человек
Молоток в зале судебных заседаний
Жительнице Ивановской области отменили приговор за дачу ложных показаний
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 1138
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В испытаниях вакцины от COVID-19 будут участвовать добровольцы
Кадры задержания и допроса перешедшего границу в Крыму украинского военного
Опубликовано видео допроса задержанного в Крыму украинского военного
Люди отдыхают в кафе в Подгорице, Черногория
В Черногории объявили об окончании эпидемии COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19
04:27Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
04:23Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Лента новостейМолния