В Израиле число жертв коронавируса увеличилось на пять человек

По данным министерства на вечер вторника, сейчас больны коронавирусом 2055 человек, 28 находятся в тяжелом состоянии.

В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны коронавируса

В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны коронавируса

В субботу, 30 мая, в Израиле из-за роста заболеваемости вновь открылись мобильные пункты проверок на COVID-19. В стране в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.