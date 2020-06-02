В Израиле число жертв коронавируса увеличилось на пять человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Число подтверждённых случаев COVID-19 в Израиле выросло во вторник на 116 и достигло 17 285, скончались пять пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 290, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на вечер вторника, сейчас больны коронавирусом 2055 человек, 28 находятся в тяжелом состоянии.
При этом 14 940 пациентов выздоровели.
В субботу, 30 мая, в Израиле из-за роста заболеваемости вновь открылись мобильные пункты проверок на COVID-19. В стране в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.