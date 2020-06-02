Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 1138

САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Еще 66 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 1138, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Второго июня в Самарской области вылечились 66 пациентов, в том числе один ребенок, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1138 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 41 человека выписали из больниц, также выздоровели 25 человек, которые лечились дома.
В Самарской области выявлены 2724 случаев коронавируса, 22 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.