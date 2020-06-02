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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T20:29
https://ria.ru/20200602/1572370854.html
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 1138
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 1138

20:28 02.06.2020 (обновлено: 20:29 02.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Еще 66 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 1138, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Второго июня в Самарской области вылечились 66 пациентов, в том числе один ребенок, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1138 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 41 человека выписали из больниц, также выздоровели 25 человек, которые лечились дома.
В Самарской области выявлены 2724 случаев коронавируса, 22 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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