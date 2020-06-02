Жительнице Ивановской области отменили приговор за дачу ложных показаний

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор жительнице Ивановской области Ларисе Подколзиной, она была оштрафована на 15 тысяч рублей по обвинению в даче ложных показаний по делу супруга о ДТП со смертельным исходом, однако, по мнению защиты, её слова были выдуманы следователем.

"Суд отменил приговор и апелляционное постановление, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - рассказали РИА Новости в пресс-службе кассационной инстанции.

Как следует из приговора Палехского районного суда Ивановской области , Подколзина дала заведомо ложные показания свидетеля при производстве предварительного расследования и в ходе суда по делу своего мужа. Тот был приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии-поселения за то, что, не имея водительских прав и будучи пьяным, при попытке обгона сбил на автомобиле ВАЗ-2107 велосипедиста. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Женщина, давая по тому делу свидетельские показания, заявляла, что её супруг в момент ДТП находился вместе с ней в доме и загонял в хлев скотину, соответственно не мог быть замешан в преступлении, следует из приговора.

Осужденный придерживался похожей версии: по его словам, вышеуказанный автомобиль за несколько часов до происшествия в поле оставила его жена из-за поломки. Вернулся за машиной он уже поздно ночью после работ на участке. Тогда же Подколзин обнаружил, что автомобилем будто кто-то недавно пользовался, его двигатель был теплым, а лобовое стекло – разбитым. Тем не менее, показания многочисленных свидетелей происшествия, по мнению суда, эти сведения опровергают.

Суд по делу жены Подколзина в свою очередь установил, что она "исказила важные для разрешения дела факты, вводила органы предварительного следствия и суд в заблуждение". В ноябре 2019 года её признали виновной в даче заведомо ложных показаний, суд приговорил Подколзину к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Тем не менее, как рассказал агентству адвокат женщины Олег Бибик, данное дело вызывает множество вопросов, а его подзащитная категорически отрицает вину.

"Во-первых, дело было возбуждено через год после приговора Подколзину. Мотив таким действиям неясен, но очевидно, что местной полиции чем-то не понравилась мать-одиночка, муж которой отбывает наказание. Во-вторых, и это самое важное, ничего подобного, что сказано в приговорах, Лариса Подколзина не сообщала. Следователю, а позже и на суде она заявляла, что уехала из дома ещё днем, а вернулась поздно вечером, мужа всё это время не видела", - сообщил Бибик.