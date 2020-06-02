Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 786

АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 786, умерли 22 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 786 новых случаев, всего заразившихся 165 555. Мы потеряли сегодня 22 пациента, всего умерших - 4585. Вылечились сегодня 974 пациента, всего – 129 921", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.