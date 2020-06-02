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В США хозяин русского ресторана защитил его от погромщиков
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РИА Новости

В США хозяин русского ресторана защитил его от погромщиков

20:27 02.06.2020 (обновлено: 22:22 02.06.2020)
26208
© AFP 2020 / Ariana DrehslerВо время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
© AFP 2020 / Ariana Drehsler
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Многотысячные протесты, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, быстро перекинулись на десятки, если уже не на сотни городов страны. Во многих местах мирные протесты днем стали сменяться погромами и мародерством ночью.
Не стал исключением из этого печального правила калифорнийский город Сан-Диего, где "протестующие" разграбили и сожгли десятки магазинов и офисов. Среди них мог оказаться, но не оказался известный в городе ресторан русской кухни Pushkin. Отстоять его при помощи "хорошего слова и револьвера" сумел интернационал выходцев из Советского Союза. О том, как 12 русскоговорящих парней не испугались толпы погромщиков, корреспонденту РИА Новости рассказал владелец ресторана Айк Газарян.
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"Русская мафия" из СССР

Об истории с рестораном стало известно из социальных сетей, где быстро стала распространяться фотография, на которой крепкие, но безоружные белые мужчины стоят у вывески с надписью "Pushkin Russian Restaurant". Придуманная кем-то ироничная надпись на английском гласила: "Русская мафия защищается в полную силу". Фотография закономерно вызвала множество одобрительных комментариев и лайков как со стороны русскоговорящей аудитории, так и американцев.
"Когда начались протесты, то сначала говорили, что это мирные акции. Но потом внезапно они начали поджигать банки, здания, сгорело полквартала, остальных они просто ограбили — бары, рестораны, ювелирные магазины, откуда вынесли все. Как и в Лос-Анжелесе и во многих других городах. Когда я увидел эти сгоревшие руины, я понял, что надо как-то защищать себя — полиция просто не успевала приезжать на вызовы", — рассказывает Айк.
Этнический армянин и уроженец советского Узбекистана 36-летний Газарян эмигрировал в США в далеком 1998 году из Пятигорска. Но связи с выходцами из бывшего СССР он не утратил и вместе с друзьями пять лет назад основал ресторан Pushkin, который стал любимым местом встреч для русскоговорящих жителей Сан-Диего и округи. Название ресторана не просто дань моде — Айк признается, что Пушкин до сих пор его самый любимый поэт.
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Соседи под защитой

"У меня много друзей, которые, как и я, больше сторонники республиканского мышления (в противовес протестующим. — Прим. ред.). Когда в воскресенье я понял, что что-то может произойти, я позвонил им — и через полчаса они были у ресторана. Всего приехали 12 человек, все с оружием — пистолетами и ружьями. Оно у них легально, обращаться с ним мы умеем. Ходить с оружием по улице мы не можем, но в собственном помещении для самообороны, конечно, мы имеем право его использовать", — рассказывает хозяин ресторана.
С самого начала друзья решили, что, если придется, они будут защищать не только свой ресторан, но и соседние заведения, включая небольшой магазинчик по продаже алкоголя. "Этот магазин держат арабы-христиане, выходцы из Ирака. Владелец там такой старичок, замечательный человек — нам стало его жалко. Алкоголь всегда пытаются украсть, а у нас в ресторане что? Да, у нас тоже есть алкоголь, но русскую еду и салат "Оливье" вряд ли кто-то будет воровать", — поясняет Газарян.
По его словам, среди протестующих много нормальных людей, но много и "гангстерского вида", которые приехали из других районов, с самой границы с Мексикой и "ищут кого здесь можно пограбить". Афроамериканцы в Сан-Диего тоже есть, но подавляющее большинство — белые и латиноамериканцы.
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Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в СШАГлава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.
"Те, кто хочет грабить, хорошо организованы, у них есть рации, свои разведчики. Они разделяются на мелкие группы, а потом собираются вместе, присоединяются к другим протестующим. Есть те, кто вооружен молотками и битами, они бьют витрины и двери, давая остальным возможность поджигать и грабить. В воскресенье мы надеялись, что эта толпа пройдет мимо, но в какой-то момент она внезапно повернула на нас. Сколько их было? Наверное, более тысячи человек", — вспоминает Айк.

Коктейль наций

Выбранная тактика защиты требовала от мужчин выдержки и самообладания: двое с ружьями остались внутри ресторана за витринами, чтобы их было хорошо видно, а остальные десять без оружия встали живым щитом на улице перед витринами, прикрывая их на случай, если начнут бросать камни и бутылки. На видеозаписи в Facebook Айка слышно, как он дает команду друзьям: "Никого не провоцировать!".
"Паники ни у кого не было, хотя сердце билось. Они шли прямо на нас, стреляя из хлопушек и запуская фейерверки. Но они видели, что мы защищаем свой ресторанам и соседние магазины. Не многие осмеливались подойти, а те, кто подходили и видели ружья, быстро уходили прочь. Некоторые даже хвалили нас за то, что мы защищаем свой бизнес, но это те же самые люди, которые за пару кварталов до нас разгромили аптеку. То, что они мне улыбаются, меня не успокаивает", — говорит Газарян.
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Он отметил, что после того, как толпа прошла, некоторые мародеры все-таки дважды пытались взломать соседние магазины. "Приходилось выходить и прогонять их. Услышав звук ружейного затвора, они разбегались, как тараканы", — вспоминает хозяин ресторана.
По его словам, вечером в понедельник протестующие находились примерно в километре от ресторана, поэтому Айк с друзьями снова решили остаться на ночь в "Пушкине".
"У нас тут настоящий "коктейль наций" или советский интернационал, которым раньше в СССР гордились: я — армянин, есть азербайджанцы, бухарские евреи, русские, украинцы. И все между собой тесно дружат, а политические аспекты не обсуждают. Мы небольшое представительство, частичка России в Сан-Диего и стараемся друг друга поддерживать", — не без гордости рассказал Газарян.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

Протестующие на улице в Миннеаполисе
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Потерпевшая во время протестов в Миннеаполисе
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Протестующие в Миннеаполисе
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Протестующие в Миннеаполисе
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Протестующие в Миннеаполисе
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Протесты в Миннеаполисе
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Протестующие в Миннеаполисе
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

Протестующие в Миннеаполисе
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие в Миннеаполисе
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

Протестующие в Миннеаполисе
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© REUTERS / Jonathan Ernst

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Evan Vucci

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Участники акции протеста в Вашингтоне
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Протестующие в Миннеаполисе
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Протестующие в Миннеаполисе
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Брайан Смит

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

Участник протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Протесты в Нью-Йорке.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
465244017
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
Популярные комментарии
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2 июня, 21:37
Vlad Bilenko
5210003
Молодцы, ребятя! Обнимаю всех!
2 июня, 21:27
Valentina Higdon
4000000
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