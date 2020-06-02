В США хозяин русского ресторана защитил его от погромщиков

Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Многотысячные протесты, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, быстро перекинулись на десятки, если уже не на сотни городов страны. Во многих местах мирные протесты днем стали сменяться погромами и мародерством ночью.

Не стал исключением из этого печального правила калифорнийский город Сан-Диего, где "протестующие" разграбили и сожгли десятки магазинов и офисов. Среди них мог оказаться, но не оказался известный в городе ресторан русской кухни Pushkin. Отстоять его при помощи "хорошего слова и револьвера" сумел интернационал выходцев из Советского Союза. О том, как 12 русскоговорящих парней не испугались толпы погромщиков, корреспонденту РИА Новости рассказал владелец ресторана Айк Газарян.

"Русская мафия" из СССР

Об истории с рестораном стало известно из социальных сетей, где быстро стала распространяться фотография, на которой крепкие, но безоружные белые мужчины стоят у вывески с надписью "Pushkin Russian Restaurant". Придуманная кем-то ироничная надпись на английском гласила: "Русская мафия защищается в полную силу". Фотография закономерно вызвала множество одобрительных комментариев и лайков как со стороны русскоговорящей аудитории, так и американцев.

"Когда начались протесты, то сначала говорили, что это мирные акции. Но потом внезапно они начали поджигать банки, здания, сгорело полквартала, остальных они просто ограбили — бары, рестораны, ювелирные магазины, откуда вынесли все. Как и в Лос-Анжелесе и во многих других городах. Когда я увидел эти сгоревшие руины, я понял, что надо как-то защищать себя — полиция просто не успевала приезжать на вызовы", — рассказывает Айк.

Этнический армянин и уроженец советского Узбекистана 36-летний Газарян эмигрировал в США в далеком 1998 году из Пятигорска. Но связи с выходцами из бывшего СССР он не утратил и вместе с друзьями пять лет назад основал ресторан Pushkin, который стал любимым местом встреч для русскоговорящих жителей Сан-Диего и округи. Название ресторана не просто дань моде — Айк признается, что Пушкин до сих пор его самый любимый поэт.

Соседи под защитой

"У меня много друзей, которые, как и я, больше сторонники республиканского мышления (в противовес протестующим. — Прим. ред.). Когда в воскресенье я понял, что что-то может произойти, я позвонил им — и через полчаса они были у ресторана. Всего приехали 12 человек, все с оружием — пистолетами и ружьями. Оно у них легально, обращаться с ним мы умеем. Ходить с оружием по улице мы не можем, но в собственном помещении для самообороны, конечно, мы имеем право его использовать", — рассказывает хозяин ресторана.

С самого начала друзья решили, что, если придется, они будут защищать не только свой ресторан, но и соседние заведения, включая небольшой магазинчик по продаже алкоголя. "Этот магазин держат арабы-христиане, выходцы из Ирака. Владелец там такой старичок, замечательный человек — нам стало его жалко. Алкоголь всегда пытаются украсть, а у нас в ресторане что? Да, у нас тоже есть алкоголь, но русскую еду и салат "Оливье" вряд ли кто-то будет воровать", — поясняет Газарян.

По его словам, среди протестующих много нормальных людей, но много и "гангстерского вида", которые приехали из других районов, с самой границы с Мексикой и "ищут кого здесь можно пограбить". Афроамериканцы в Сан-Диего тоже есть, но подавляющее большинство — белые и латиноамериканцы.

"Те, кто хочет грабить, хорошо организованы, у них есть рации, свои разведчики. Они разделяются на мелкие группы, а потом собираются вместе, присоединяются к другим протестующим. Есть те, кто вооружен молотками и битами, они бьют витрины и двери, давая остальным возможность поджигать и грабить. В воскресенье мы надеялись, что эта толпа пройдет мимо, но в какой-то момент она внезапно повернула на нас. Сколько их было? Наверное, более тысячи человек", — вспоминает Айк.

Коктейль наций

Выбранная тактика защиты требовала от мужчин выдержки и самообладания: двое с ружьями остались внутри ресторана за витринами, чтобы их было хорошо видно, а остальные десять без оружия встали живым щитом на улице перед витринами, прикрывая их на случай, если начнут бросать камни и бутылки. На видеозаписи в Facebook Айка слышно, как он дает команду друзьям: "Никого не провоцировать!".

"Паники ни у кого не было, хотя сердце билось. Они шли прямо на нас, стреляя из хлопушек и запуская фейерверки. Но они видели, что мы защищаем свой ресторанам и соседние магазины. Не многие осмеливались подойти, а те, кто подходили и видели ружья, быстро уходили прочь. Некоторые даже хвалили нас за то, что мы защищаем свой бизнес, но это те же самые люди, которые за пару кварталов до нас разгромили аптеку. То, что они мне улыбаются, меня не успокаивает", — говорит Газарян.

Он отметил, что после того, как толпа прошла, некоторые мародеры все-таки дважды пытались взломать соседние магазины. "Приходилось выходить и прогонять их. Услышав звук ружейного затвора, они разбегались, как тараканы", — вспоминает хозяин ресторана.

По его словам, вечером в понедельник протестующие находились примерно в километре от ресторана, поэтому Айк с друзьями снова решили остаться на ночь в "Пушкине".