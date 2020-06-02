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2020-06-02T22:21
https://ria.ru/20200602/1572370670.html
В Вашингтоне за ночь в ходе протестов задержали более 300 человек
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РИА Новости

В Вашингтоне за ночь в ходе протестов задержали более 300 человек

20:28 02.06.2020 (обновлено: 22:21 02.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкАвтомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 300 человек были задержаны в ночь на вторник в Вашингтоне в ходе четвертого дня протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил глава столичной полиции Питер Ньюшэм.
"По завершении процесса (задержаний - ред.) у нас было более 300 задержаний", - заявил Ньюшэм в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter полиции.
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Глава полиции отметил, что большинство задержаний было совершено из-за нарушения комендантского часа, другими причинами были грабежи и участие в беспорядках. Ньюшэм также добавил, что два сотрудника полиции пострадали.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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