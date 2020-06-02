Опубликовано видео допроса задержанного в Крыму украинского военного

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым опубликовала видео задержания и допроса украинского военного, нарушившего границу.

Ранее днем стало известно, что в Крыму пограничники в Крыму задержали пьяного украинского военного за нарушение госграницы. По данным ФСБ, нарушителя зовут Добринский Е.В. При досмотре у него обнаружили, предположительно, наркотическое вещество, его направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

На видео допроса задержанный украинец сообщил, что до похода в Крым он выпил вместе со своими соотечественниками, а также "покурил травки". Военный рассказал, что пошел по дамбе, но не пояснил причин этого поступка.

На видео допроса мужчина сообщает, что он — Добринский Евгений Викторович, 1992 года рождения, военнослужащий ВСУ и гражданин Украины . Место службы — 95 бригада 13-го батальона десантно-штурмовых войск. Украинец выполнял задачи по охране границы и дамбы с железнодорожными путями. Военный рассказывает о себе и произошедшем на русском языке.

"По дамбе я добровольно пошел, моя была инициатива", — сказал задержанный. Кроме того, мужчина уточнил, что в этот день у него был выходной и руководства с ним не было.

По его словам, наркотики, которые при нем нашли, ему дали украинцы, с которыми он пил.