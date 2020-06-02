Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Комментируя заявление так называемого представителя президента Украины в АРК Комментируя заявление так называемого представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича о том, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить ситуацию" в Керченском проливе, депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что все корабли проходят Керченский пролив в соответствии с международными правилами нахождения в территориальных водах суверенного государства.

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе. "Мы говорим про то, что нам кажется целесообразным введение международного мониторинга и нахождение кораблей наших стран-партнеров, в частности, стран НАТО, в районе Керченского с целью наблюдения за ситуацией при прохождении пролива", - сказал Кориневич.

Депутат назвал это заявление "ничтожной профанацией" и отметил, что Североатлантический альянс не примет предложение украинского чиновника.

"Никто в наши воды не сунется, будет Украина просить об этом или умолять. Мы не блокировали Керченский пролив, и все его проходят в соответствии с международными правилами нахождения в территориальных водах суверенного государства. Официальный Киев решил, что он выше международного морского права, в итоге мы все помним, чем закончился керченский инцидент", - сказал Бальбек РИА Новости.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.