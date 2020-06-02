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2020-06-02T20:10
https://ria.ru/20200602/1572370268.html
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
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РИА Новости

Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив

20:10 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Комментируя заявление так называемого представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича о том, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить ситуацию" в Керченском проливе, депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что все корабли проходят Керченский пролив в соответствии с международными правилами нахождения в территориальных водах суверенного государства.
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе. "Мы говорим про то, что нам кажется целесообразным введение международного мониторинга и нахождение кораблей наших стран-партнеров, в частности, стран НАТО, в районе Керченского с целью наблюдения за ситуацией при прохождении пролива", - сказал Кориневич.
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Депутат назвал это заявление "ничтожной профанацией" и отметил, что Североатлантический альянс не примет предложение украинского чиновника.
"Никто в наши воды не сунется, будет Украина просить об этом или умолять. Мы не блокировали Керченский пролив, и все его проходят в соответствии с международными правилами нахождения в территориальных водах суверенного государства. Официальный Киев решил, что он выше международного морского права, в итоге мы все помним, чем закончился керченский инцидент", - сказал Бальбек РИА Новости.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
Руслан Бальбек
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Антон КориневичРуслан БальбекЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныНАТОВладимир ПутинУкраинаВ мире
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