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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T20:10
https://ria.ru/20200602/1572370238.html
Число случаев коронавируса в Ульяновской области выросло до 2770
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572165203_0:129:3072:1857_1036x0_80_0_0_4851ef5b7129089c19e44ed83e1bddbe.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Ульяновской области выросло до 2770

20:09 02.06.2020 (обновлено: 20:10 02.06.2020)
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© Фото : Администрация правительства Кузбасса Машины скорой помощи, Кузбасс
Машины скорой помощи, Кузбасс
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Ульяновской области, общее число заразившихся возросло до 2770, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром во вторник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 2672.
"По состоянию на 2 июня подтвержденных случаев COVID-19 – 2770. Новых подтвержденных случаев – 98", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 743 человека выздоровели, 10 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьОбщество
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