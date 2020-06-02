Число случаев коронавируса в Ульяновской области выросло до 2770

САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Ульяновской области, общее число заразившихся возросло до 2770, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром во вторник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 2672.
"По состоянию на 2 июня подтвержденных случаев COVID-19 – 2770. Новых подтвержденных случаев – 98", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 743 человека выздоровели, 10 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.