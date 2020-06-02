Парень Бузовой похвастался миллионными покупками после открытия магазинов

В сторис в инстаграме он сообщил, что отправился на шопинг, чтобы улучшить себе настроение. По словам Манукяна, в последнее время ему "было грустно" и он перестал снимать видео.

"Поднимал настроение, как мог. <…> Потратил миллион на покупки из ЦУМ", — сказал он.

Блогер показал пользователям одежду и обувь, которые приобрел, и даже примерил некоторые из них.

"Купил себе Versace, где-то тысяч 60–70 это стоит. Вот эта куртка Balenciaga (Оль, прости, пожалуйста), сколько она — 93 тысячи", — отметил он.

Манукян похвастался часами Rolex и добавил, что ему только осталось показать новую машину.