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Культура
2020-06-02T20:09
https://ria.ru/20200602/1572370180.html
Парень Бузовой похвастался миллионными покупками после открытия магазинов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156287/87/1562878792_537:0:2471:1088_1036x0_80_0_0_9bdfdccf0fbde9bc2c0fb3fa3f00420b.jpg
РИА Новости

Парень Бузовой похвастался миллионными покупками после открытия магазинов

20:08 02.06.2020 (обновлено: 20:09 02.06.2020)
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© YouTube канал Ольги БузовойСтоп-кадр видео клипа "Мандаринка" исполнителей Ольги Бузовой и Давида Манукяна
Стоп-кадр видео клипа Мандаринка исполнителей Ольги Бузовой и Давида Манукяна
© YouTube канал Ольги Бузовой
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Dava) рассказал подписчикам о своих недавних покупках в ЦУМ.
В сторис в инстаграме он сообщил, что отправился на шопинг, чтобы улучшить себе настроение. По словам Манукяна, в последнее время ему "было грустно" и он перестал снимать видео.
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"Поднимал настроение, как мог. <…> Потратил миллион на покупки из ЦУМ", — сказал он.
Блогер показал пользователям одежду и обувь, которые приобрел, и даже примерил некоторые из них.
"Купил себе Versace, где-то тысяч 60–70 это стоит. Вот эта куртка Balenciaga (Оль, прости, пожалуйста), сколько она — 93 тысячи", — отметил он.
Манукян похвастался часами Rolex и добавил, что ему только осталось показать новую машину.
По словам блогера, он специально не стал снимать бирки с одежды, чтобы было понятно, сколько он потратил.
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Обсудить 18
КультураДавид Манукян (Dava)Шоу-бизнесBalenciagaVersaceЦУМ (Москва)Ольга БузоваМосква
Популярные комментарии
Пора открывать рубрику "Светская хроника". Бузова и её парень в "Культуру" ну никак не лезут. А в "Светскую хронику" хотя бы с натяжкой можно запихнуть, раз уж имеется такое неудержимое желание публиковать подобные, с позволения сказать, "новости".
2 июня, 20:12
Naum Vygodsky
3700101
РИА, вас не смущает вообще что это в разделе «культура»?! Хотя наверное не смущает, о чём это я...
2 июня, 20:52
Станислав Попов
3310110
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