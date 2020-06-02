Мэр Нью-Йорка недооценивает масштаб протестов, считает губернатор Куомо

Мирные протесты переросли в понедельник в Нью-Йорке в вандализм, мародерство и стычки с полицией. Многие магазины заколотили досками витрины, чтобы избежать грабежа. За ночь несколько сотрудников полиции пострадали. Всего с прошлой недели пострадали более 40 полицейских. В общей сложности в Нью-Йорке за пять дней протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда арестовали 2 тысячи человек.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.