В МЧС сообщили о значительном сокращении числа детских лагерей этим летом

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число лагерей, в которых дети смогут отдохнуть этим летом, сократится до пяти тысяч из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве отметили, что на их контроле находятся почти 29 тысяч детских лагерей и баз отдыха, из них 22,5 тысячи созданы в школах на время каникул. С февраля МЧС реализует мероприятия по вопросам безопасности таких учреждений. Так, в марте этого года спасатели проверили более 1,5 тысячи учреждений детского отдыха.
"В ситуации предупреждения распространения COVID-19 летом этого года количество лагерей, готовых к принятию детей, будет значительно меньше по сравнению с прошедшими годами, и составит порядка 5 тысяч", - говорится в сообщении.
Как отметили в МЧС, к открытию летних смен в лагерях, удаленных от пожарных подразделений, будут выставлены временные пожарные посты с мобильными средствами пожаротушения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.