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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T20:00
https://ria.ru/20200602/1572369910.html
В МЧС сообщили о значительном сокращении числа детских лагерей этим летом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156277/44/1562774426_0:153:2915:1793_1036x0_80_0_0_1ae9b31ec0d703cfee92f963574441b7.jpg
РИА Новости

В МЧС сообщили о значительном сокращении числа детских лагерей этим летом

20:00 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети занимаются футболом во Всероссийском детском центре "Орлёнок"
Дети занимаются футболом во Всероссийском детском центре Орлёнок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число лагерей, в которых дети смогут отдохнуть этим летом, сократится до пяти тысяч из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве отметили, что на их контроле находятся почти 29 тысяч детских лагерей и баз отдыха, из них 22,5 тысячи созданы в школах на время каникул. С февраля МЧС реализует мероприятия по вопросам безопасности таких учреждений. Так, в марте этого года спасатели проверили более 1,5 тысячи учреждений детского отдыха.
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"В ситуации предупреждения распространения COVID-19 летом этого года количество лагерей, готовых к принятию детей, будет значительно меньше по сравнению с прошедшими годами, и составит порядка 5 тысяч", - говорится в сообщении.
Как отметили в МЧС, к открытию летних смен в лагерях, удаленных от пожарных подразделений, будут выставлены временные пожарные посты с мобильными средствами пожаротушения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДетский отдыхКоронавирусыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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