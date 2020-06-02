В МЧС сообщили о значительном сокращении числа детских лагерей этим летом

В ведомстве отметили, что на их контроле находятся почти 29 тысяч детских лагерей и баз отдыха, из них 22,5 тысячи созданы в школах на время каникул. С февраля МЧС реализует мероприятия по вопросам безопасности таких учреждений. Так, в марте этого года спасатели проверили более 1,5 тысячи учреждений детского отдыха.