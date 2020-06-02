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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T19:57
https://ria.ru/20200602/1572369794.html
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект

19:57 02.06.2020
66405
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
Соммерс принял участие в исследовании около месяца назад. Для этого ему понадобилось завести отдельный банковский счет, куда ему за походы в больницу перечислили 235 фунтов (около 20 тысяч рублей. — Прим.ред.). Он также прошел онлайн-опрос о своем здоровье и членах его семьи. После этого мужчину пригласили в клинику.
В больнице журналист сдал анализы, заполнил документы и посмотрел обучающее видео, после чего отправился домой ждать одобрения заявки.
"Будьте готовы к бесконечным вопросам друзей и родных, в частности о том, что вас заразят коронавирусом по ходу испытаний. Но это не так", — рассказал Соммерс в своей статье.
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Он добавил, что услышал много добрых пожеланий в связи с участием в эксперименте, а также несколько предостережений от сторонников конспирологических теорий.
Журналиста пригласили на инъекцию. Он отметил, что она была безболезненной, но перед самой процедурой он был вынужден побороть страх уколов. Соммерс подчеркнул, что ему сильно помогло осознание важности его участия в испытании — ведь так он может помочь миллионам людей. После вакцинации мужчине выдали термометр и попросили вести дневник симптомов.
"Худшим побочным эффектом оказалась паранойя", — признается британец.
В первую неделю после вакцинации у Соммерса пару раз поднималась температура, хотя сейчас он признал, что мог себе это придумать. По его словам, он писал в дневнике о своих симптомах так, будто бы сообщал о столкновении "Титаника" с айсбергом. Однако позже температура пришла в норму, и никаких других симптомов у него не было.
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"Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество", — признался Соммерс. При этом он добавил, что не пожалеет об участии в испытаниях, даже если "его" вакцина не поможет.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены 6,1 миллиона человек, из которых 373 тысячи умерли. Ученые в разных странах работают над разработкой вакцины от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, власти России надеются, что она будет готова к концу года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияОбщество
Популярные комментарии
Началась промывка мозгов за вакцинацию :-)) "Ну подумаешь укол, укололся и пошол..."
2 июня, 21:37
nniknikza
29100115
Подсказать что ли товарищу Соммерсу, что температуру тела следует не придумывать, а измерять различными термометрами? Может он и эксперимент весь этот придумал, кто знает?!
2 июня, 21:16
АИАлександр И.
1890003
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