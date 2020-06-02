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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T19:56
https://ria.ru/20200602/1572369759.html
В Абхазии не осталось зараженных коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743315_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ba3a247de76c5aa513f506e0a7ec9823.jpg
РИА Новости

В Абхазии не осталось зараженных коронавирусом

19:56 02.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
© Sputnik
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СУХУМ, 2 июн - РИА Новости. Людей с COVID-19 не осталось в Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
"Сегодня из Гудаутского госпиталя выписаны трое оставшихся пациентов, на данный момент в стационаре ЦРБ нет больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 57 человек, диагноз "коронавирус" ни у кого не подтвержден.
Число выявленных случаев коронавируса среди жителей Абхазии выросло до 28, выздоровели 18 человек. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июня. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗАбхазияВ мире
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