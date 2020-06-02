В Абхазии не осталось зараженных коронавирусом

Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии

СУХУМ, 2 июн - РИА Новости. Людей с COVID-19 не осталось в Людей с COVID-19 не осталось в Абхазии , сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

"Сегодня из Гудаутского госпиталя выписаны трое оставшихся пациентов, на данный момент в стационаре ЦРБ нет больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 57 человек, диагноз "коронавирус" ни у кого не подтвержден.

Число выявленных случаев коронавируса среди жителей Абхазии выросло до 28, выздоровели 18 человек. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июня. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.